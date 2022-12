Stačí přiložit mobilní telefon nebo platební kartu k automatu na kávu na čerpací stanici a během několika vteřin je zaplaceno. Doslova na pár kliknutí zaplatíme na e‑shopech díky nové službě Click to Pay. Okamžité platby a digitální měny a kryptoměny rozšiřují metody placení a díky tomu klesá objem hotovosti v oběhu.

Digitalizaci placení urychlil vstup nebankovních poskytovatelů na trh a následná nabídka inovativních produktů, a tedy i růst konkurence. Další impulz přišel díky kryptoměnám, které existují pouze v digitální podobě. Logickým krokem jsou plány centrálních bank, včetně European Central Bank, nabídnout firmám a občanům digitální verze svých měn v čele s digitálním eurem.

Click to Pay urychlí online nákupy

Dávno pryč jsou doby, kdy se zákazníci e‑shopů obávali použít své platební karty k placení. Technologie 3D Secure zajistila potřebnou bezpečnost a e‑shopy z celého světa zákazníkům předložily lákavé nabídky. U některých kategorií obchodů dokonce převládly online nákupy před nákupy v kamenných obchodech.

Všechny obchodní řetězce nabídly možnost online nákupů, rychle rostou firmy, které se zaměřují na online prodej potravin s dodávkou domů (kupříkladu Rohlík.cz, Košík.cz) nebo do boxů. Pandemie koronaviru zvýšila poptávku po online nákupech a urychlila rozvoj tohoto segmentu o cca čtyři roky.

Jednou z překážek pro snadnější placení kartou v e‑shopech byla nutnost neustálého zadávání platebních údajů u většiny nákupů. To nyní odstranila služba Click to Pay, kterou zavedly společnosti Visa a Mastercard v posledním roce. Placení na internetu bude nyní ještě snadnější a podpoří další růst bezhotovostního placení, zejména u plateb prováděných pomocí aplikací v chytrých telefonech, kde bylo vyplňování čísla karty nejobtížnější.

Podíváme‑li se na objem plateb kartami v tuzemských e‑shopech, vidíme v posledních třech letech nevídaný růst. Z 86 miliard korun v roce 2020 na 122 miliard v letošním prvním pololetí.

Mobilní platby máme rádi

Bezkontaktní placení v českých obchodech se už před lety stalo normou. Je rychlé, pohodlné a bezpečné. Pokud je občas třeba kartu zasunout do snímače, při bezpečnostní kontrole nebo aktivaci nové karty, zákazníka toto zdržení placení vždy trochu překvapí.

Nyní se role platební karty ujímají wearables (nositelné tokeny), jako jsou chytré hodinky, chytré telefony nebo i šperky s platební funkcí. V loňském roce tyto mobilní platby představovaly už 18 procent transakcí v tuzemsku a 10 procent v zahraničí. Ve druhém čtvrtletí roku 2022 už to bylo 27 a 24 procent.

Rozrostla se nabídka platebních karet pro žáky základních a středních škol a ti často dávají přednost „digitalizované“ kartě v chytrém telefonu. „Karta“ v mobilu může sloužit i jako identifikátor předplacené karty v MHD – takto ji využívá například nová školní karta v Kolíně (dříve „chytrá klíčenka“).

Využití „digitálních stop“

Digitalizace placení, otvírání účtů u bank „na dálku“, okamžité provedení platby kartou nebo instantní platby, to vše zvyšuje nejen pohodlí zákazníků a tržby obchodníků, ale také rizika: transakce v reálním čase představuje také rizika v reálném čase. Na to reagovali regulátoři a současně i vydavatelé platebních karet, banky a firmy, které zajišťují jejich akceptaci v obchodech, a kartová centra, ale také IT firmy a společnosti Visa a Mastercard.

Každá platební transakce za sebou nechává digitální stopy, které je možné sledovat a analyzovat. A to jak v oblasti prevence podvodů spáchaných vůči uživatelům elektronických peněz, tak podvodů v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. Systémy AML, tedy systémy proti praní špinavých peněz, u běžných účtů analyzují odesílané a přijaté platby.

Komerčně zajímavou oblastí je využití znalosti „transakčního chování“ klientů např. pro nabídku vhodnějšího (prestižnějšího) druhu platební karty (zlatá karta s většími limity a kvalitnějším cestovním pojištěním). V posledních letech roste využití transakčních dat ke card linked offers. Poskytovatel této služby, ať už je to banka, nebo úvěrová společnost, uzavře dohody s obchody a e‑shopy o poskytnutí odložené slevy pro jeho klienty. Slevu pak klient získá převodem na běžný nebo kartový účet a může ji použít kdekoli. V některých případech může cash back použít jen k dalšímu nákupu v daném obchodě.

V tuzemsku tuto službu zavedl jako první Home Credit v roce 2006 (karta Premia). Dnes je lídrem této služby ve střední Evropě česká firma Dateio, společností Deloitte zařazená do žebříčku 50 nejrychleji rostoucích středoevropských technologických firem.

Hotovost klesá, platby rostou

Podíváme‑li se na statistiky České národní banky a Sdružení pro bankovní karty, vidíme pokračování několika dlouhodobých trendů:

Zvyšuje se počet bankovních převodů, zejména pak instantních (okamžitých) plateb. V roce 2021 vzrostl objem plateb na 808,1 miliardy korun, z toho instantní platby tvořily 17 procent, v září 2022 už 21,70 procenta. Instantní platby využívají firmy a e‑shopy pro rychlé úhrady.

Roste objem i počet transakcí provedených platebními kartami. V roce 2021 dosáhl obrat 874 miliard korun, z toho 95 miliard korun představovaly nákupy v e‑shopech.

Počet obchodů a e‑shopů akceptujících platební karty roste už jen mírně. Počet akceptujících obchodů dosáhl 193 000 a v nich bylo instalováno 292 000 platebních terminálů. Počet e‑shopů vzrostl o cca 5 procent na 18 357. V posledních letech se obchodní síť „zahušťuje“ v sítích malých lokálních obchodů a restaurací a v malých městech a obcích. Přispěl k tomu i program MPO a společností Visa a Mastercard „Česko platí kartou“. V posledních třech letech bylo díky němu zdarma instalováno 30 000 platebních terminálů a na 2000 platebních bran pro e‑shopy.

Cashless Future Stáhněte si přílohu v PDF

Stagnuje nebo mírně klesá počet bankomatů a současně roste objem vydané hotovosti. Počet bankomatů v posledních letech stagnuje, banky optimalizují jejich počty (v 6/2022: 5559, v 2021: 5572). Počet vydané hotovosti stále roste a z významné části nahrazuje výběry hotovosti na přepážkách peněžních ústavů. Roste počet vkladových bankomatů, které zvyšují pohodlí pro zákazníky a současně u některých bank nahrazují pokladny na pobočkách (od počátku např. u Air Bank).

Ekologie vstupuje do platebních služeb. Bezhotovostní placení je méně nákladné a má menší uhlíkovou stopu než hotovostní placení (současně je lépe kontrolovatelné např. z pohledu AML). Banky reagují na ekologické otázky sdílením bankomatů (KB + Moneta), které umožní odstranit duplicitu bankomatů v některých místech. Tím se sníží náklady na jejich provoz i ekologická zátěž. Dalším způsobem, jak snížit ekologickou zátěž u platebních karet, je jejich výroba z recyklovatelných materiálů (od roku 2022 Komerční banka).

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Cashless Future.