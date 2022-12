Think tank Jana Kubity

Už před třemi lety s tím přišli Starostové, a Piráti si ten nápad dali dokonce do programu. Někteří odborníci říkají, že by to české politice prospělo, jiní, že by to prospělo jen některým stranám (ne náhodou právě Starostům nebo Pirátům) a že je to...