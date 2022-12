O výsledku prezidentských voleb rozhoduje celospolečenská nálada a politické prostředí. Nejsou to jen sympatie k jednotlivým kandidátům, do značné míry jde i to, koho by teď občané volili ve sněmovních volbách. Mají vládní strany stejnou podporu jako loni ve volbách, nebo se jejich podpora viditelně propadla?

Pokud by bylo voličů vládních stran málo, byla by to skvělá zpráva pro Andreje Babiše, který od nich nečeká mnoho hlasů. Zároveň by to byla špatná zpráva pro Petra Pavla a Danuši Nerudovou, kteří mají jádro svých podporovatelů koncentrované na voliče současné vládní koalice.

Prozatím to ale vypadá, že Andrej Babiš bude usilovat o zvolení v pro něj viditelně horším politickém prostředí, než v jakém v roce 2018 obhajoval svůj mandát Miloš Zeman.