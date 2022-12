Napište mi, co nejradši jíte, a já vás pozvu na oběd, vyzývá bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ekonomka Danuše Nerudová zase prodává na dárcovské stránce svůj „merch“ – hruškovici, mikinu nebo ponožky. A příznivci Petra Pavla založili e-shop, kde nabízejí oblečení s nápisem generál. Do prezidentských voleb zbývá jen měsíc a několik dní a tři nejvíce preferovaní kandidáti nasazují všemožné prostředky, aby v lednu získali co největší počet hlasů.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se