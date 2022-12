Nástup Danuše Nerudové je v posledních dnech impozantní. Podle průzkumu Medianu se vůbec poprvé dostala do čela pelotonu prezidentských kandidátů. Volilo by ji nyní 28 procent voličů, za ní zaostává Andrej Babiš s 26,5 procenta i Petr Pavel s 23,5 procenta. Co za prudkým vzestupem Nerudové je? A bude trvalý?

Odpověď na první otázku není obtížná. Nerudová se až v poslední době dostala do širšího povědomí veřejnosti. Ještě nedávno byla ve srovnání s Petrem Pavlem, natož Andrejem Babišem méně známou osobností. V kampani se povědomí o kandidátech vyrovnává a Nerudová logicky roste rychleji než její konkurenti. Nahrává jí i to, že se v posledních týdnech intenzivně probírala komunistická minulost generála Petra Pavla, takže voliči z „nebabišovské“ části společnosti začali ve větší míře preferovat alternativu v podobě Danuše Nerodové. Třetím faktorem vzestupu je kvalitní a pozitivně laděná kampaň, ve které zatím Nerudová, která se dovedně vyhýbá kontroverzním tématům, nedělá vážnější chyby. To všechno jí umožnilo vyšvihnout se do průběžného vedení.