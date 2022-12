Pokud v Rusku bylo něco posvátného, pak to byla literatura a také televizní kanál Dožď. Teď se ale knihy ničí – a Evropané ruskému opozičnímu médiu, které našlo útočiště v Lotyšsku, odebrali licenci.

V září jsem byla v jednom luxusním moskevském knihkupectví. Moc dobře vybrali knihy do výlohy: všude se tam hemžila slova jako „válka“, „mobilizace“ či „propaganda“. Měla jsem samou radostí slzy na krajíčku – tady nevládne žádná cenzura, a přesto toto knihkupectví přiláká spoustu návštěvníků!

Ukazuje se, že zakázané knihy stále existují, a navíc si myslím, že jejich seznam bude dál bobtnat. A to zejména poté, co byl zpřísněn zákon zakazující „propagaci homosexuality“. Malé obchody, které vždy prodávaly tu nejlepší literaturu, zkrachují. Takto vysoká bude cena za odstranění všech knih s LGBT tematikou. Do zmíněného knihkupectví jsem chodila jako do divadla nebo na výstavu, s otevřenou myslí jsem brala do ruky každou knihu, hladila obálky. Rusko má neuvěřitelnou kulturu psaní. Teď ale jde všechno do kytek.