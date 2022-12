Mezi voliči, které lze bez obav nazvat demokraticky smýšlejícími, se množí výzvy pro prezidentské kandidáty Pavla Fischera a Marka Hilšera, aby odstoupili z voleb. Argumentace je prostá. Vzhledem k průzkumům veřejného mínění nemají nejmenší šanci na postup do druhého kola. Pouze ubírají hlasy dvěma relevantním demokratickým kandidátům Danuši Nerudové a Petru Pavlovi. Pokud by odstoupili, vznikla by šance, že se Andrej Babiš vůbec nedostane do druhého kola volby. Což by antiautoritářská, jednoznačně prozápadní část společnosti bouřlivě oslavila.

Něco na téhle argumentaci samozřejmě je. Matematicky to skutečně vychází. Když se podíváme na aktuální průzkum Medianu, vidíme, že Fischer má pět a půl procenta, Hilšer tři a půl. Kdyby se vzdali kandidatury a jejich hlasy se rovnoměrně rozdělily mezi Nerodovou a Pavla, skončilo by první kolo takto: Na první místě Nerudová 32 a půl procenta, druhý Pavel 28 procent a Babiš by byl se svými šestadvaceti procenty venku. Hotovo.