Investoři se dočkali povzbuzení, když americká inflace v listopadu meziročně zpomalila na 7,1 procenta. Jde už o páté zvolnění celkové inflace v řadě. Navíc je pokles výraznější, než se čekalo. Americké akciové trhy proto na začátku obchodování zareagovaly výrazným růstem. Akciový index S&P 500 přidával více než tři procenta, technologický Nasdaq se dotýkal téměř čtyřprocentního posílení. Nicméně během dne velkou část zisků oba indexy umazaly.

Klesla také takzvaná jádrová inflace – na hodnotu šest procent. V říjnu meziročně dosáhla 6,3 procenta. Právě jádrová inflace je důležitý ukazatel pro centrální banku. Ignoruje vývoj cen potravin a energií, které bývají kolísavé, a banka i v běžných časech na jejich pohyby zpravidla nereaguje. Optimistické také je, že zpomaluje meziměsíční růst cen služeb na 0,4 procenta a cen bydlení na 0,6 procenta. Obě položky jsou pro centrální banku potenciálně nepříjemné, neboť k zpomalování jejich růstu zpravidla dochází pomalu.

Pozitivní výsledky jsou každopádně pro investory ideálním startem do událostmi nabitého týdne. Hned ve středu americká centrální banka (Fed) rozhodne nejen o případném zvýšení sazeb, ale i o jejich dalším směřování. Cílem Fedu je srazit inflaci na svůj plán, tedy na dvě procenta. Centrální bankéři se nyní orientují na základě nejaktuálnějších dat přicházejících z ekonomiky, což úterním číslům dodává na důležitosti.

Očekává se, že ve středu americká centrální banka zvýší sazby o 0,5 procentního bodu a jejich horní hranice se tak vyšplhá na úroveň 4,5 procenta. Už nyní jsou úrokové sazby Fedu na nejvyšší úrovni za posledních 15 let. Nejdůležitější, pokud Fed nepřekvapí jiným než očekávaným zvýšením sazeb, ale bude zveřejnění takzvaného bodového grafu. Z něj půjde vyčíst, kam až chtějí bankéři vyšponovat úrokové sazby, a především jak dlouho je hodlají takto vysoko držet.

„Fed by mohl nad říjnovým inflačním překvapením mávnout rukou s tím, že jde o data za jeden měsíc, ale další překvapivé zpomalení v listopadu už mu ignorování dezinflačního trendu ztěžuje,“ napsal Paul Ashworth, hlavní ekonom Capital Economics pro Severní Ameriku. Stejně jako nyní listopadová data pozitivně překvapila už říjnová inflace. Tehdy odstartoval na akciových trzích růst, kdy konkrétně index S&P 500 během následujícího měsíce posílil o 12 procent.

ŽIVÝ KOMENTÁŘ XTB: Inflace v USA (CPI)

Polevující inflace společně se stále silnou ekonomikou a trhem práce zvyšuje šanci, že by se americké centrální bance mohlo podařit zkrotit inflaci bez toho, že by zatáhla tamní ekonomiku do recese. Většina velkých amerických bankovních domů i analytici oslovení HN ale stále berou recesi jako základní scénář pro příští rok. Politika centrální banky se do reálné ekonomiky propisuje vždy až s výrazným zpožděním – typicky 12 až 18 měsíců. Firmy by proto mohly tíhu sazeb začít zásadně pociťovat až ve druhé polovině příštího roku.

Následné poklesy ziskovosti se pak promítnou také do propadu cen akcií daných firem. Byť současná inflační čísla mohou přinést vánoční euforii, investoři pořád nemají vyhráno.

Videokomentář poskytují analytici brokerské společnosti XTB, která je partnerem Investiční rubriky Hospodářských novin.