Pozor! Do české prezidentské volební kampaně opět vstupují migranti. Tedy nikoli vlastní vinou, ale vtahuje je do hry kandidát Andrej Babiš, který ve čtvrtek zamíří do Maďarska. Tam se má setkat s tamní prezidentkou Katalin Novákovou, s níž pak pojede k hraničnímu plotu se Srbskem, aby si potřásli rukou se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem.

Co nám tím druhý nejpopulárnější kandidát měsíc před volbami naznačuje?