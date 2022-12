Každý, kdo nezvládá platit své dluhy a vyhlásí osobní bankrot, by už příští rok mohl požádat o kratší oddlužení. Místo pěti let bude trvat jen tři roky. Soudce „bankrotáři“ na začátku podle jeho příjmů určí, jak velkou částku musí svým věřitelům za tu dobu zaplatit, a pokud to dlužník zvládne, zbylé závazky mu stát odpustí.

Přestože tuto novinku kritizují advokáti, byznys nebo starostové obcí, ve sněmovně má návrh zelenou. Podporují ho nejen zástupci vládní koalice, ale i nejsilnějšího opozičního hnutí ANO. Poslanci pouze nyní řeší, jak během této kratší doby nad dlužníky alespoň zpřísnit dohled.