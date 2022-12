Nejnovější průzkum jí přisoudil druhou příčku mezi devíti prezidentskými kandidáty, ale jen v těsném závěsu za prvním Petrem Pavlem. A pokud by se Danuše Nerudová nakonec stala hlavou státu, kladečka věnců z ní zřejmě nebude. Podle ní by měl totiž prezident vystupovat aktivně, komunikovat, třeba i chodit na jednání vlády nebo do sněmovních výborů. „Prezident je moderátor,“ říká v rozhovoru s HN Nerudová. A kritizuje vládu Petra Fialy (ODS) za mnohé její kroky. Třeba za snahu krotit státní rozpočet zvyšováním daní nebo špatné nastavení windfall tax. „Předpokládala jsem, že vláda na tyto peníze vytvoří nějaký samostatný fond, aby bylo naprosto jasné, že dotečou na pomoc nejpostiženějším domácnostem a nebudou investovány do něčeho jiného,“ dodává někdejší rektorka Mendelovy univerzity, kterou stále dohání kauza plagiátů z éry jejího působení.

HN: Aktuálně se řeší kauza kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka, u něhož policie dělala prohlídku v souvislosti s privatizací městských bytů. Jak byste postupovala, pokud byste byla prezidentka? Jmenovala byste ho do funkce?