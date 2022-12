Pozor, tento komentář se mnou napsala umělá inteligence. Bylo jí už možná trochu zapotřebí. Ta naše lidská, zdá se, totiž při pohledu na stále šílenější prezidentskou volební kampaň místy lehce selhává.

Požádal jsem proto o pomoc stroj jménem ChatGPT. Vyvinula ho společnost OpenAI, která stojí za populárním projektem Dall-E pro generování obrázků. Dobře si ten název zapamatujte. Třeba úspěšný IT podnikatel Filip Molčan o tomto chatovacím robotovi mluví jako o technologii, „kterou jednou najdeme v učebnicích“. Má být game changerem na poli umělé inteligence, o čemž svědčí i to, že za pouhých pět dní získal milion uživatelů. Instagramu to trvalo dva a půl měsíce, Facebooku deset měsíců a Netflixu tři a půl roku. Měli bychom tedy ChatGPT brát vážně.

Funguje to jednoduše. Na něco se této umělé inteligence zeptáte a ona vám odpoví. Jako člověk. Dokonce i v češtině. A docela věrohodně. Až je to chvílemi děsivé. ChatGPT umí napsat báseň, často dobrou, povídku i glosu. A právě o ni jsem tuto umělou inteligenci požádal.

Milý robote, napsal bys prosím krátký komentář o tom, proč by se Andrej Babiš neměl stát prezidentem?