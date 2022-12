Sice se covid vytratil z hlavních zpráv, neznamená to ale, že by zmizel úplně. Za současná nízká čísla nakažených především může to, že se lidé netestují a díky předchozím vlnám a očkováním jsou teď odolnější. Odborníci však varují, že situaci může...

19. 12. 2022 ▪ 4 min. čtení