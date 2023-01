Zrezivělý přístavní jeřáb se jako monument lidské zpupnosti sklání v kazašském Aralu nad obří dírou, kterou zde před miliony let „vybagrovala“ příroda a naplnila ji vodou. Jenže Aralské jezero, které bylo plošně čtvrtým největším na světě, se kvůli velkolepým vizím sovětských vůdců srazilo jako špatně vypraný svetr. K pobřeží je to nyní z města, kde kdysi sídlila rybářská flotila, vzdušnou čarou minimálně 20 kilometrů. A bylo mnohem hůře.

V bahně na dně obří prohlubně, kterou tu a tam pokrývají nálety stepní trávy, leží dvě zapomenuté pramice. Jezero odtud zmizelo a s ním jako by se z 30tisícového Aralu vytratila veškerá radost. Nepříznivému dojmu napomáhá i chladně nevlídné počasí pozdního podzimu. Do temných tónů zahaluje město, které by mohlo být kulisou pro postapokalyptický film.