Jan Lindenberg, partner v düsseldorfské pobočce poradenské skupiny Boston Consulting Group (BCG), se zaměřuje na restrukturalizaci a transformaci firem. Podle něj bude nadcházející ekonomický útlum dlouhodobější, možná na tři až pět let. „Faktory za touto recesí mají hlubší povahu. Geopolitika, makroekonomické trendy jako deglobalizace, udržitelnost a též úrokové sazby, které nemohou jít dolů, ale jen nahoru – to všechno jsou problémy, které tu před námi budou nějaký čas a nejsou takové povahy, aby se rychle vyřešily. Těm bude nutné se fundamentálně přizpůsobit,“ říká Lindenberg v rozhovoru pro HN.

Lindenberg zastává názor, že dokud se ekonomiky jakžtakž drží, měly by firmy využít všechny možnosti na úspory a zlepšit finanční odolnost. Měly by také přehodnotit své rozpočty na následující dva roky a leckde by také měly pozdržet i investice v oblastech mimo hlavní byznys. „Je třeba se vyvarovat situací, kdy ze sebe podnik udělá snadnou kořist pro silnější soupeře,“ dodává Lindenberg.