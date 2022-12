Kdyby se prezidentské volby konaly dnes, na Hrad by usedla Danuše Nerudová. Tvrdí to alespoň dva poslední průzkumy, které z ní dělají favorita. Jenže jak upozorňují odborníci na výzkumy, prvenství to může být jen zdánlivé. Je totiž opřeno primárně o...

20. 12. 2022 ▪ 4 min. čtení