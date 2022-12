Do nového roku vstoupí Joe Biden s jednou jistotou. Co se mu doteď nepodařilo na domácí scéně dosáhnout, to už neprosadí. V listopadových volbách přišli jeho demokraté o většinu v dolní komoře Kongresu a prezident se tak bude o moc dělit s republikány. A ti mu už nic nedovolí. O to více prostoru však může mít na zahraniční dění.

O tom, že to bude mít Biden doma těžké, svědčí i to, že se republikáni budou snažit některé jeho dosavadní zisky odvolat. Například jeho vládní výdaje do sociálních programů nebo do zelené agendy. Jenže ani strana se symbolem slona nemá dost hlasů, aby prorazila stále platnou demokratickou většinu v Senátu, a tím méně pak případné prezidentovo veto.