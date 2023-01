Tu hru si můžete zahrát třeba cestou z dovolené v Tatrách, stačí na chvíli sjet na starou „federální“ silnici. Na pořád udržovaných žlutých kilometrovnících na vás za Štrbou vykoukne číslo 585 a s každým kilometrem se snižuje. Odkud je to počítáno? Ne, to není vzdálenost do Bratislavy, ta je sotva poloviční. Není to ani Praha, ta je o kousek blíž. Správná odpověď: západočeské Rokycany.

Zrezlá svodidla a záplatovaný asfalt už moc nenapovídají, že právě jedete po jedné z klíčových silnic Československa. Před druhou světovou válkou byste ji našli v mapě pod číslem VII a vedla přes Brno, po válce přes Boskovice jako I/18. To novější označení mimochodem nese dodnes, rozdělená do tří nesouvislých kusů ve dvou státech. Původně spojovala Košice s hlavním tahem z Prahy do Plzně a Bavorska. Právě proto ty Rokycany. Složité? Přesně jako celých posledních 104 let moderní české a slovenské státnosti.