Je to otřepaný vtip a smutná pravda zároveň. Co lidé nejčastěji zadávají do Bingu, dvojky mezi internetovými vyhledávači? Heslo „Google“, tedy název jeho největšího konkurenta. Provozovatel Bingu Microsoft chce ale svůj vyhledávací nástroj z tohoto tragického údělu vysvobodit a myslí to zcela vážně. Proti svému hlavnímu sokovi vytáhl možná svoji vůbec nejsilnější zbraň – ChatGPT, jednu z nejchytřejších umělých inteligencí současnosti.

Tento inteligentní chatbot dokáže na většinu otázek poskytnout odpověď téměř nerozeznatelnou od lidské. Jeho propojením s Bingem chce Microsoft hledání na internetu proměnit z prostého zadávání klíčových slov na konverzaci s robotickým společníkem. Do tvůrce chatbota, amerického start-upu OpenAI, již dříve technologický gigant investoval miliardu dolarů (22,4 miliardy korun) a nyní hodlá přidat dalších deset (zhruba 224 miliard korun). ChatGPT zároveň plánuje propojit také s Wordem, PowerPointem či Excelem.