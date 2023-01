Češi zažili loni největší cashback akci v historii tuzemského bankovnictví. Česká spořitelna ve dvou vlnách nabídla svým klientům vratky z nákupů – určitá procenta z utracených částek. Akce proběhla u řetězců Albert a Globus a banka lidem poslala na účty dohromady více než 260 milionů korun.

I když banka akci marketingově vysvětluje jako starost o finanční zdraví zákazníků a „pomoc nízkopříjmovým klientům“ v době rostoucích cen, záměrem bylo hlavně co nejvíc lidí přimět využívat bankovnictví v mobilu. To spořitelně šetří náklady a zhodnocuje stamilionové investice do digitalizace.