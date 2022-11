Řada zaměstnanců některých finančních domů v Česku se připravuje na to, že ke konci roku bude bez práce. HN oslovily největší retailové banky v zemi a odpovědi zněly jasně. Trend zeštíhlování pokračuje a to leckde znamená propouštění až stovek lidí. Dotkne se to pozic v administrativě, na pobočkách, ale i v IT.

