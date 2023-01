Jeden z favoritů prezidentské volby Petr Pavel nás přijímá v kancelářích na pražském Pankráci. I v pátek pozdě odpoledne se v prostorách pronajatých od společnosti Y Soft hemží desítky převážně mladých lidí. Kampaň před prvním kolem vrcholí. Přišli jsme se kandidáta zeptat na věci, o kterých zatím nemluvil buď vůbec, nebo jen málo. Třeba na to, jaké měl vztahy s Babišem, když byl šéfem generálního štábu, co si udělali s Miroslavem Kalouskem, jestli by si nechal prohledat na Hradě kancelář kvůli odposlechům, jak by se mělo bojovat s dezinformacemi nebo jestli si připadá jako napravený hříšník. Pojďme na to!

HN: Pane generále, jak se teď podle vašich interních průzkumů vyvíjí situace na bojišti?

Dobře. Situace v čele pelotonu je vyrovnaná a vyhlídky jak do prvního, tak do případného druhého kola nevidím vůbec jako marné.

HN: Takže si myslíte, že teď vedete?

Výsledky se teď liší o desetinky, takže bych jim nepřikládal velkou váhu. Vše je v rámci statistické chyby. A v posledních dvou třech týdnech nevidím ani nějakou výraznou dynamiku změn. Svátky to hodně přibrzdily. Nevím, jestli první kolo vyhraju, ale mám důvěru, že se dostanu do druhého kola.

HN: Štve vás, že Andrej Babiš odmítá chodit do debat?

Neštve. Vidím v tom taktiku, kterou možná odkoukal od Miloše Zemana, možná mu to poradil jeho tým a třeba si také nechává ten největší kalibr na soupeře na poslední chvíli.

HN: Někdo říká, že je to projev zbabělosti, někdo, že je geniální stratég. Co vy na to?

Vladimir Putin si o sobě také myslel, že je geniální stratég, a vidíme, jak dopadá. Nechci Babiše k Putinovi přirovnávat, ale nemyslím si, že by byl Babiš geniální stratég, byť má možná kolem sebe pár šikulů. Takže podle mě je to, co předvádí, kombinace vykalkulované taktiky a zbabělosti.

HN: Čím myslíte, že vás v poslední debatě na Nově, kam asi přijde, bude chtít „zabít“?

Čekám, že tam půjde jeho nynější snaha působit příznivě, vstřícně a tak trošku dědouškovsky zcela stranou. Použije všechno, co bude mít v ruce. Ať už to bude reálné, nebo vymyšlené. Bude hrát na emoci, kterou už naznačil, že rozhodne poslední debata. A že když vystřelí dostatečně silný emocionální šrapnel, tak ten už v předvečer voleb nemusí jít eliminovat.

HN: Už jste říkal, že se na vás chystají kompra, třeba ohledně domácího násilí vůči první manželce, což označujete za lež, nebo ohledně dávné ztráty služebního notebooku?

Třeba, nebo něco jiného. Přibarvit či vymyslet se dá cokoli. Miloš Zeman spojováním pana Drahoše a migrantů také použil vyloženou podpásovku na poslední chvíli, která se nezakládala na pravdě, ale přesto vyvolala dostatečnou emoční vlnu, která několik procent voličů mohla ovlivnit.

HN: Babiš často jede kampaň ve stylu, že naše země trpí, a vymezuje se tím proti vládě. Trpí naše země?

Netrpí. Andrej Babiš a Tomio Okamura jen straší a využívají klasické nástroje populistů. Situace rozhodně není tak špatná, jak popisují. A jejich taktika je zbabělá – vystrašit lidi a potom se nabízet jako řešení. To je laciné. Naše situace není tak špatná ani bezpečnostně, ani ekonomicky, ani energeticky nebo rozdělením společnosti. I když neříkám, že je vše jednoduché.

HN: Vyzvete Babiše k odstoupení z prezidentského klání, pokud bude v kauze Čapí hnízdo odsouzen, byť nepravomocně a podmínečně?

Považoval bych to ze své strany za nedůvěryhodné gesto, když proti němu kandiduji. To ale neznamená, že nepovažuji Andreje Babiše za nebezpečí pro Česko. A pokud by byl odsouzen, bude to ještě horší. Naši partneři v zahraničí by nás zase brali jako rozvojovou zemi. Už jen to, že prezidentský kandidát věnuje mnohem víc pozornosti jednáním u soudu než konfrontacím se svými protikandidáty či debatám s veřejností, je zarážející. Zároveň obdivuji přístup soudce, že se nesnaží nějak vyhlášení rozsudku oddálit až za hranici voleb a postupuje zcela standardně. I když to třeba dává Babišovu týmu šanci svést výsledek na údajný „politický proces“, na to, že jsou všichni proti němu a tak dále. Vlastně to bude takové to pokračování jeho obvyklého „kňu kňu“. Andrej Babiš rád hraje kartu sebelítosti. Má velký dar působit jako oběť a vykreslovat události kolem sebe tak, že vždy na konci vypadá poškozený. Přitom je v mnoha případech naopak na začátku všeho. A je to on, kdo všem působí potíže.

HN: Co Danuše Nerudová? Jak moc vás vyděsilo, když se najednou dotáhla na čelo pelotonu?