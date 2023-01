Vzít sílu kandidátům s komunistickou minulostí, tedy Andreji Babišovi a Petru Pavlovi, ve prospěch Danuše Nerudové. Tak odborový předák Josef Středula HN vysvětlil, proč v nedělní prezidentské debatě oznámil v přímém přenosu konec své kandidatury na úřad hlavy státu. S negativními reakcemi na své rozhodnutí počítal, od sponzorů kampaně a senátorů, kteří jej podpořili podpisy, čeká pochopení.

HN: Co vás vedlo k takovému rozhodnutí? Nízké preference?

Byla to obava, která přišla, když jsem pohlédl na všechny předvolební průzkumy. A pro mě jako pro člověka, který prožil aktivně rok 1989, to byla i představa, že by na pozici prezidenta mohla přijít osoba s opravdu temnou komunistickou minulostí. Mají ji oba favorité a nic to už nemůže změnit. Tak jsem usoudil, že zájem České republiky je vyšší než zájem Josefa Středuly.

HN: Vyslovil jste podporu Danuši Nerudové. Přitom před pár měsíci jste uvedl, že by vaše odstoupení přineslo hlasy Andreji Babišovi. Co se změnilo?

Je jiná doba. Nyní věřím, že nebudeme mít komunistického prezidenta. Po racionální úvaze a debatě doma i v týmu jsem se až v posledních hodinách před nedělní debatou rozhodl, že udělám, co jsem udělal. Z mého pohledu je to vážná věc. Že by v čele státu byl bývalý agent StB nebo vojenský rozvědčík, je pro mě za hranou jakýchkoliv úvah. Není to tak dlouho, kdy se mě ptal Václav Moravec v Otázkách, co bych řekl na jmenování Vladimíra Dlouhého guvernérem České národní banky. Tehdy jsem řekl, že už jsme 32 let po revoluci a že už tam žádného komunistického aparátčíka mít nemusím, protože jsme moderní zemí. U prezidenta republiky to z mého pohledu platí ještě víc.