Je to otřepaný vtip a smutná pravda zároveň. Co lidé nejčastěji zadávají do Bingu, dvojky mezi internetovými vyhledávači? Heslo „Google“, tedy název jeho největšího konkurenta. Provozovatel Bingu Microsoft chce ale svůj vyhledávací...

10. 1. 2023 ▪ 7 min. čtení