Žena je povinna sloužit mužům, ne usilovat o vzdělání, uvedl koncem loňského prosince na Twitteru úřadující tálibánský ministr vyššího vzdělávání Neda Mohammad Nadeem. Udělal to den po oznámení vlády, že vysokoškolské vzdělávání žen je v zemi do odvolání pozastaveno. A to do doby, než vznikne islámský „studijní plán podle práva šaría a bude vytvořena atmosféra“ v souladu s afghánskou „kulturou“.

Občany Afghánistánu nařízení hluboce znepokojilo. Zatímco ženy protestovaly od násilného nástupu Tálibánu k moci v srpnu 2021 už mnohokrát, tentokrát jim poprvé stáli po boku i afghánští muži. Studenti a studentky na dvou univerzitách na východě a jihu země v provinciích, které západní média často označovala za „konzervativní“, „kmenové“, „patriarchální“ nebo ještě hůř za „bašty Tálibánu“, bojkotovali výuku a protestovali. Přidali se k nim i studenti v dalších provinciích. Na protest rezignovalo více než deset univerzitních profesorů, většinou mužů. Kromě toho se v několika provinciích, včetně hlavního města Kábulu, shromáždily ženy a skandovaly hesla za svobodu a rovnost a požadovaly, aby Tálibán své rozhodnutí zvrátil.