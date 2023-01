Nevím, jak se to děje, ale ať máme volby jakékoli, vždy je to drama. Jako by scénář dával dohromady nějaký zkušený scenárista hollywoodských thrillerů. Ať se děje, co se děje, pokaždé je to napínavé, vyhrocené – a těsné – až do konce.

Pokaždé je třeba jít k volbám, protože pokaždé záleží skoro na každém hlase, a pokaždé je sledování výsledků sčítání drama. Ať máme volbu prezidenta nepřímou, skrze parlament (naposledy V. Klaus), nebo přímou (od M. Zemana dále), většinový kandidát nikdy není nějak předem znám. Má-li vláda dávat lidem chléb a hry, má naše liberální demokracie v nadsázce splněno: (na) chleba má u nás každý a demokracie ony napínavé hry nabízí sama.