Žádné překvapení, Andrej Babiš zahájil svou typicky negativní, konfrontační kampaň založenou na lžích a snaze co nejvíc pošpinit před druhým kolem prezidentské volby svého soupeře. Strategii vytyčil Babišův marketingový tým vedený Vladimírem Vořechovským už na první tiskové konferenci po skončení prvního kola: Petr Pavel je „nominant“ vlády (ačkoli jím není), vlády, která může v tomto narativu může za drahotu (ačkoli se na ní podílela zejména vláda Andreje Babiše), jako bezcharakterního komunistického rozvědčíka (ačkoli je to od spolupracovníka StB úsměvné) a také jako vojáka, který nechce vyjednávat mír s Ruskem, ale válčit (ačkoli je to úplný blábol).

Pro demokratické voliče je to bizarní a nevábná kampaň, velké části společnosti to nicméně bude dávat smysl. A právě sem se Andrej Babiš obrací. Jaké má šance?