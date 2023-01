Chytré aplikace na doma

Matemág

Platforma: iOS, Android

Jen málokteré dítě by asi prohlásilo, že je matematika jeho oblíbeným předmětem. Ačkoliv se bez ní neobejde žádná vědecká disciplína, do negativního hávu ji zahaluje nezáživný systém výuky. Právě na to cílí aplikace Matemág.

Impulzem pro vznik placené aplikace, která je vhodná pro děti do devíti let, byl podle Petra Zavadila, jednoho z tvůrců Matemága, nedostatek kvalitních vzdělávacích aplikací pro děti, které by fungovaly v češtině a zároveň by vhodným způsobem doplňovaly školní výuku. „Idea aplikace vzešla ze spolupráce s týmem lidí stojícím za Hejného metodou výuky matematiky. Počátečním krokem a dalším silným impulzem byla úspěšná crowdfundingová kampaň,Matika do ruky‘, díky které jsme si ověřili, že je o Matemága mezi rodiči zájem. Následující vývoj trval 1,5 roku a podílelo se na něm dohromady více než 20 lidí,“ nastiňuje Petr Zavadil. Matematika je v Matemágovi schovaná do pohádkového příběhu sourozenců Jakuba a Terezky, kteří se za čarodějem Matemágem vydávají na dobrodružnou cestu do pohádkové země Abima. Hráči pomáhají hlavním hrdinům příběhu na jejich cestě překonávat různé překážky – matematicko‑logické rébusy – a tím se nevědomky učí. Aplikace průběžně sleduje, jak se hráčům daří řešit jednotlivé rébusy, a podle toho přizpůsobuje svoji obtížnost. Díky tomu tak ve hře může každé dítě objevovat matematiku vlastním tempem.

„Rodiče nám často zmiňují, že děti Matemága neberou jako učení. V některých případech nám dokonce rodiče psali, že je Matemág jediný způsob, jak motivovat potomka k procvičování matiky doma. To jsou pro nás příznaky toho, že se podařilo matiku zarámovat smysluplně do příběhu hry,“ dodává Petr Zavadil.

Ochránce přírody

Platforma: Android

Životní prostředí by nikomu nemělo být lhostejné. Tak proč to nevštěpovat už dětem. Hra, která je určená pro ratolesti od šesti do dvanácti let, může posloužit jako dobrý environmentální základ. V několika malých hrách se malí uživatelé naučí s pomocí zvířecích hrdinů uklízet malé městečko, sázet stromy a květiny nebo třídit odpad. Po vytřídění odpadu přijdou na řadu další aktivity, které je třeba vyřešit.

Výhodou hry je, že je zdarma. Nevýhodou pak to, že je dostupná pouze na platformě Android a má krátké trvání. Verze zdarma navíc obsahuje reklamy.

Busy Water

Platforma: Android

Hra pro děti od 6 let pracuje s principy Montessori pedagogiky. Prostřednictvím aplikace řeší malí uživatelé poněkud prekérní situaci: Na rybku, která se jmenuje Archie, dostala chuť mlsná kočka. Té se podařilo Archie z akvária ukrást. Zachránit ji mohou jedině děti propojením trubek různých tvarů, ale i s využitím jednoduchých fyzikálních zákonů.

Přidanou hodnotou hry je i to, že kromě 105 přednastavených levelů můžete vytvořit i své vlastní. Aplikace je dostupná jen na platformě Android a je placená.

Česká gramatika

Platforma: iOS, Android

Pletou si vaše děti pořád i/y? Případně se jim nedaří vstřebat jiné úskalí českého pravopisu? Pomoct by mohla aplikace Česká gramatika. Hodí se nejen pro žáky základních a středních škol. Podle anotace vývojářů může pomoci i dospělým, kteří by si potřebovali některé gramatické jevy „oprášit“.

Uživatelé mají na výběr řadu testů seřazených do několika okruhů. Převážná většina z nich je navíc zdarma. Za každý test dokonce obdržíte známku, zároveň máte možnost ověřit si, v čem jste udělali chybu. Děti pomůže připravit také na přijímačky.