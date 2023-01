Tipy a rady studentek a studentů 1. ročníku PF UK:

František

Určitě doporučuji využít a získat nějaké z nabízených bonifikačních bodů, třeba si udělat certifikát z cizího jazyka. Když se k tomu přidá trochu štěstí a vyjde i maturitní vysvědčení s vyznamenáním, tak těch pět, respektive deset bodů může v celkovém součtu udělat strašně moc.

Fany

Z mojí zkušenosti se vyplatí jít co nejdřív na Scio testy, ať člověk ví, jak na tom je, nebo to náhodou dá na vysoký počet bodů a nemusí to řešit společně s maturitou. Rozhodně doporučuji si Osobní studijní předpoklady i Základy společenských věd zkoušet na čas, protože je jedna věc úlohu vyřešit a druhá věc vědět, jak pracovat s časem, což je podle mě v mnoha případech to rozhodující. Myslím, že na fakultních stránkách jsou informace zpracovány nejlépe, a tak jsem si o přijímačkách četla hlavně tam.

Tadeáš

Všem, koho to čeká, bych hlavně doporučil nepodcenit přípravu a vyzkoušet si nějaké cvičné testy, aby to neviděli poprvé naostro. Pak se není čeho bát, když tak je víc pokusů. Jsou to srovnávací testy, takže jestli se to zrovna nepovedlo, nemusí to znamenat špatný výsledek.

Eliška

Důležité je nechat si co nejvíce pokusů na testy. Poprvé se nemusí vydařit podle našich představ a je zbytečné být ve stresu, že už se možná výsledek nepodaří zlepšit. Vyzkoušejte si prezenční i online formu testu. Každému sedne něco jiného a pouhá změna prostředí může hodně udělat.