Těžko říci, kdo vyhraje volby, nicméně vše nasvědčuje tomu, že by to měl být Petr Pavel. Po dlouhých dvaceti letech to tak vypadá, že budeme mít prezidenta, který může národu dodat hrdost a ducha a otevřít jej světu.

Ani Václav Klaus, ani Miloš Zeman lesku našeho národa nepřidali. Bojovali proti mnoha rozumným věcem, kde i tak krátká historie, jako je dvacet let, ukázala, jak byli mimo. České republice spíše škodili. Ani jeden z nich každopádně nevracel Českou republiku na mapu světa – spíše naopak.