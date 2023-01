Ať už se nám to líbí nebo ne, máme tu další případ, kdy luxus potvrzuje, že může nad krizemi ohrnovat nos. Ne že by se německá ekonomika již dostala do krize, ve třetím čtvrtletí stále ještě rostla, avšak na letošek už OECD prognózuje pokles německého HDP o 0,3 procenta.

Loňský rok byl přitom rokem pádu tržní hodnoty většiny velkých společností, automobilový průmysl nevyjímaje. Volkswagen snížil svou tržní kapitalizaci za poslední rok zhruba o třetinu. Jinak je tomu u producenta luxusních vozů Mercedes-Benz. Ten se po poklesu kopírujícím trh dostal rychle zpátky do formy a nyní, koncem ledna, už je jenom pět procent pod cenou akcie před rokem.

A našlápnuto má navzdory poklesu ještě výše. Indikátorem mohou být i rekordní odměny zaměstnancům. Společnost se rozhodla, že jejich přínos k silným výsledkům náležitě ocení, a to rekordní prémií z podílu na zisku. Všichni němečtí zaměstnanci budou mít nárok na zvláštní jednorázovou prémii ve výši až 7300 eur, tedy zhruba 174 tisíc korun. To nemusí působit jako závratná částka, dokud si neuvědomíme, že je těchto zaměstnanců kolem 93 tisíc.

Zvláštní prémie vyjadřuje poděkování za příspěvek k pozitivnímu vývoji navzdory všem problémům na trhu a k úspěšné transformaci společnosti, která v náročném prostředí vyžadovala od svých zaměstnanců mnoho ústupků a flexibility.

Automobilka dosáhla za rok 2022 nárůstu zisku i v obtížném prostředí, ve kterém přetrvával nedostatek polovodičů, logistické problémy a další problémy související s koronavirem a konfliktem na Ukrajině. Ve třetím čtvrtletí se tržby vyšplhaly na 37,72 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 19,18 procenta. Čistý zisk dosáhl 3,92 miliardy dolarů, tedy +58 procent.

Z období hospodářských útlumů víme, že luxusní značky je snášejí lépe. Výplata vysokých odměn širokému okruhu zaměstnanců Mercedesu pak naznačuje, že si někteří hráči věří, že recesi přebijí dalším růstem. A nám nezbývá než si povzdechnout: škoda že luxusu a vysoké přidané hodnoty tvořené v Česku nemáme více.