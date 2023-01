Američtí politici začali přesvědčovat evropské firmy, aby investovaly ve Spojených státech, a nikoliv doma na evropském kontinentu. Lákají je na slib masivních dotací nebo daňových úlev. A první společnosti se jim už podařilo přetáhnout. Došlo tedy přesně na to, před čím řada politiků v zemích Evropské unie varovala – tedy že se USA začínají chovat stále víc protekcionisticky a neberou v tomto směru ohled ani na své nejbližší spojence, tedy na Evropany.

„Myslím, že jsme nikdy tak intenzivně nelanařili firmy, jako to děláme teď,“ řekl deníku Financial Times Justin Kocher, který má na starosti pobídky pro zahraniční investory v americkém státě Ohio. Podobně mluví také jeho kolegové z Georgie, Michiganu, Oregonu či Illinois. V posledních týdnech se vydali do Evropy a snaží se tamní společnosti přimět k přesunu do USA.