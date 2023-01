Tu statistiku lze interpretovat ze dvou pohledů: zemědělské podniky v Česku řídí zkušení, dlouholetí matadoři. V čele skoro osmadvaceti procent firem sedí vedoucí, kteří jim vládnou čtvrt století a déle. S tím ale souvisí i fakt, že téměř polovině z vedoucích zemědělských podniků je již 55 let a více. Naopak šéfů ve věku 34 let a méně je jen necelá desetina. Vážně zvažovat otázky nástupnictví by měli především v pětině zemědělských podniků, které aktuálně vedou ředitelé v důchodovém věku.