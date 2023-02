Měli bychom se zbavit vlastních komplexů vůči Rusku, říká v rozhovoru s HN Andrius Kubilius, nynější europoslanec a bývalý litevský premiér, který byl u toho, když Litva v roce 1990 vyhlásila nezávislost. Za hlavní komplex označuje tvrzení, že Rusko a demokracie jsou neslučitelné pojmy. Stejně tak trvá na tom, že musíme rozlišovat mezi Kremlem a ruskou společností jako takovou. Říká, že v Rusech je „demokratický gen“, který nedokáže potlačit ani současný Putinův režim.

Hned od začátku války na Ukrajině slyšíme v Česku, ale i v dalších zemích argumenty, že s Rusy nemá cenu se bavit, že ve všech dříme imperiální syndrom a že máme zapomenout na to, že by v Rusku někdy mohla být demokracie. Co v takových případech říkáte?

Samozřejmě, tyto hlasy slyším i tady v Evropském parlamentu. Hlavně po odhalení zvěrstev v Buče, Irpini a dalších městech. Že jsou všichni Rusové teroristé a nelze doufat v to, že by se někdy změnili. Přirozeně, jsou to obrovské emoce. Ale to je Putinova strategie – přesvědčit Evropu a její politickou elitu, že Rusové jsou takoví divoši, že tam demokracie nikdy nebude, a tudíž se Evropa musí přizpůsobit a zvyknout si na ně. Na autoritářství, kleptokracii, na agresi vůči sousedním státům. Proto Západ nemá Putina provokovat řečmi o demokracii, jelikož to Západ ve finále bude bolet.

Já si však myslím, že Ukrajina musí zvítězit. I s pomocí Evropy, Česko v tom dává příklad. Potom se ale budeme muset zamyslet, jaké důsledky toto vítězství bude mít pro Rusko. Někdo říká, že Rusko upadne do chaosu. To může být nebezpečné, protože jsou tam jaderné zbraně. Já říkám, že je šance, že po takové porážce se Rusko začne postupně transformovat do normální demokratické země. Nyní přemýšlíme o tom, jak této transformaci pomoci.