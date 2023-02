Dlouholetá spolupracovnice expremiéra a neúspěšného prezidentského kandidáta Andreje Babiše (ANO) Tünde Bartha a jeho mluvčí Vladimír Vořechovský ke konci února ukončí spolupráci s hnutím ANO. ČTK ve čtvrtek informace webu Blesk.cz potvrdil Vořechovský. Obměna Babišova marketingového týmu bude zřejmě znamenat i novou strategii v oslovování voličů hnutí ANO.

„Ano, je pravda, že jsme se s hnutím ANO dohodli na ukončení spolupráce ke konci února. Pro nás oba to bylo několik velmi náročných a zajímavých let spojených i s prací na Úřadu vlády,“ napsal Vořechovský.

Bartha pracovala s Babišem už v době, kdy byl od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí. Tehdy byla vedoucí jeho kabinetu. V prosinci 2017 si ji po jmenování premiérem vzal Babiš s sebou na Úřad vlády. Nejprve působila jako ředitelka odboru kabinetu předsedy vlády, po jmenování Babišovy koaliční vlády v červnu 2018 byla pověřena řízením Úřadu vlády. Odešla s demisí Babišova kabinetu po volbách 2021.

Babiš s Barthou počítal jako s případnou vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, pokud by se stal prezidentem. V druhém kole volby ho ale v lednu porazil bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Vořechovský se věnuje komunikaci s médii ve službách Babiše téměř deset let – nejprve v Agrofertu, od roku 2015 v hnutí ANO. Byl také vedoucím odboru komunikace Úřadu vlády a mluvčím Babišova kabinetu. Pokud by se Babiš stal prezidentem, Vořechovský by byl nadále jeho mluvčím, uvedl dříve expremiér.

Obměna důležitých členů Babišova týmu může mít podle Miloše Gregora, politologa a odborníka na politický marketing z Masarykovy univerzity v Brně, dvě příčiny. „První z nich je neúspěch Andreje Babiše v prezidentské volbě, a tím pádem nespokojenost s marketingovým týmem a snaha ho dramaticky obměnit,“ říká politolog.

Druhou variantou podle Gregora je, že se Babiš rozhodl částečně stáhnout z politiky. „Neříkám, že úplně skončí politickou kariéru, jen už v ní nebude tak intenzivně jako doposud. Své zájmy má na prvním místě a zřejmě se mu nechce platit drahý marketingový tým pro ostatní představitele ANO,“ domnívá se.

Podle informací HN lidé z Babišova týmu odešli, protože teď před šéfem ANO minimálně na rok a půl už nejsou žádné větší volby. A po několika kampaních v řadě už také cítili, že je čas ke změně.

Babišův tým se začal rozpadat už před rokem. V té době ho opustil další z klíčových marketingových expertů Marek Hanč. „Za poslední rok a půl odešli de facto všichni významní aktéři marketingového týmu Andreje Babiše. To znamená, že marketingový tým ať už Babiše nebo hnutí ANO bude úplně nový. Téměř zákonitě to s sebou nese i novou komunikační strategii,“ hodnotí Gregor.

Spolupráci s Babišem, která trvala deset let, ukončil také marketér Marek Prchal, který to ve středu potvrdil serveru Info.cz. Důvodem podle něj není výsledek prezidentských voleb, konec v marketingovém týmu hnutí ANO byl naplánován už před nimi. Prchala nedávno ze svých řad vyloučilo sdružení reklamních profesionálů Art Directors Club Czech Republic (ADC). Babišovu kampaň před druhým kolem prezidentské volby totiž považovalo za neetickou.

Gregor si nyní netroufá odhadnout, zda bude hnutí ANO pokračovat v radikálnější komunikaci, ke které se přiklánělo v posledních letech, nebo se přikloní k umírněnějšímu směru. „Andrej Babiš bude ale pořád stejně emotivní a cholerický a s tím bude muset nový tým pracovat,“ dodává politolog.