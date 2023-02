Nejen při zkouškách ve škole nebo při tvorbě vysněných obrázků může být umělá inteligence užitečným nástrojem. Kanadsko-americký tým vědců ji naučil hledat stopy mimozemských civilizací v datech z radioteleskopů. A systém hned objevil osm signálů, které se nedají vysvětlit jako pouhý šum a které dosavadní programy neodhalily. Umělá inteligence zvládne najít i nečekané známky života, které dosud vědce nenapadlo hledat. „Nemůžeme vždy předvídat, co by nám mohl E.T. poslat,“ vysvětlil pro časopis Nature výhody počítačů matematik a fyzik Peter Ma, který na univerzitě v Torontu výzkum vedl.

Zbývá vám ještě 70 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se