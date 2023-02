Přes 100 let je to uzavřený areál, který slouží jako výletní sídlo českých prezidentů. Prohlédnout si v Lánech lze jen zámecký park, samotný zámek s obří oborou jsou přístupné naprosto výjimečně. Nově zvolená hlava státu Petr Pavel to chce změnit. V rozhovoru pro HN například řekl, že by se mu líbila myšlenka prohlídkového okruhu s pokoji věnovanými jednotlivým prezidentům.

Ti v zámku pobývají od dob Tomáše Garrigua Masaryka a roku 1921, kdy nově vzniklá republika zakoupila areál od Fürstenberků. Někteří prezidenti zde tráví času méně, jiní – jako třeba Miloš Zeman – si místo oblíbili natolik, že zde přebývají po většinu roku. To Pavel neplánuje – a i proto by byl rád, kdyby se areál otevřel turistům.