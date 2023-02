Petr chodí do deváté třídy na Základní škole Šlapanice na Brněnsku. Na hodinu češtiny měl přečíst knihu Stopařův průvodce po Galaxii od britského spisovatele Douglase Adamse a zpracovat si ji do čtenářského deníku. Knížku sice před lety četl, už si ji ale příliš nepamatoval. Nechal si proto pomoci od umělé inteligence, která během několika minut napsala úkol za něj. „Pak jsem to přednesl před tabulí. Učitelka nic nepoznala,“ říká Petr. Jeho případ ukazuje, že se mezi žáky pomalu šíří povědomí o chatbotech, kteří jsou schopní vygenerovat prakticky cokoli. Že úkol nenapsal sám student, nemají učitelé zatím šanci poznat.

