V České republice se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů, meziročně je to nárůst o 71 procent. Na Vysočině, v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji se ubytovalo více lidí než v předcovidovém roce 2019. Celková návštěvnost ale byla proti roku 2019 o 11 procent nižší, vyplývá z údajů, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle ředitele Slevomat.cz Ladislava Veselého se cestovní ruch do stavu před pandemií v blízké době nevrátí, a to kvůli i nadále rostoucím cenám. V Česku stále chybí zahraniční turisté, shodli se ČSÚ a oslovení analytici.

Čechů se v tuzemsku ubytovalo zhruba 12,1 milionu, cizinců pak 7,3 milionu. „Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o devět procent, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 procenta) zahraniční klientely,“ sdělil ČSÚ.

Stále nejvíce turistů jezdí do Česka ze sousedního Německa. Loni se jich v ČR ubytovalo 1,85 milionu. Slováků dorazilo do českých ubytovacích zařízení téměř 780 000 a Poláků bezmála 615 000. Následovali Američané, Britové a Ukrajinci. Ukrajinců se loni v ČR ubytovalo přibližně 286 000. Statistici upozornili, že do výsledků jsou započítány údaje týkající se ukrajinských občanů, kteří si ubytování hradili sami.

V Královéhradeckém kraji loni počet ubytovaných turistů vzrostl o 56,8 procenta na 1,47 milionu lidí. Překonal tak rekord z předcovidového roku 2019, kdy návštěvnost hotelů a penzionů činila 1,41 milionu hostů. O asi sedm procent více lidí než v roce 2019 se loni ubytovalo na Vysočině. V Pardubickém kraji počet ubytovaných turistů proti roku 2019 vzrostl o více než 25 000 lidí, v Libereckém kraji zhruba o 70 000 hostů, vyplývá z informací ČSÚ.

Turistů v Praze loni meziročně výrazně přibylo, jejich počet ale stále nedosahuje čísel z předcovidových let.