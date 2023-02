Vládní oddělení strategické komunikace připravilo kampaň, ve které připomíná třicet let samostatné České republiky. Výsledkem je líbivý a úplně zbytečný kýč z fotobankových záběrů, který sice stojí miliony korun, ale nebude mít žádný měřitelný přínos.

Třicet let samostatnosti připomnělo úplně každé médium v zemi už v lednu a dalo by se říct, že některé redakční nápady byly mnohem kreativnější než to, co vypadlo z vládního týmu.