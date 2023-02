Slovensko jako první země poslalo loni Ukrajině svůj protiletadlový systém S-300 a míří přes něj vojenské dodávky z dalších států. V zemi ale padla koaliční vláda a v září ji čekají volby, v nichž jsou favority politické strany, které chtějí po vzoru Maďarska pomoc Ukrajině zastavit. „Slovensko čeká civilizační volba podobně jako v roce 1998, kdy se zbavila Mečiara,“ říká Róbert Vass, šéf největšího slovenského think-tanku Globsec, který loni otevřel svoji pobočku v Kyjevě, aby mohl bojující Ukrajině snadněji pomáhat.

Co vás jako experta na mezinárodní vztahy za rok ruské války na Ukrajině překvapilo?

Všechny včetně mě překvapila jednoznačná ukrajinská houževnatost a bojovnost. Na začátku jim nikdo nedával více než dva tři dny. Všichni si mysleli, že Rusové dorazí do Kyjeva za pár dnů a pak budou Ukrajinci muset vést partyzánskou válku. Ale opak se stal pravdou. Ukázali, že Rusko není nejsilnější, ale také že nemá jednu z nejsilnějších armád světa. Ukázali, že Západ není v úpadku, a dokázali nás sjednotit. Mile mě překvapila jednoznačná podpora Evropské unie a Západu, která trvá už rok, to jsme také nepředpokládali. Vypadalo to, že ji budeme schopni udržet pár měsíců, půl roku a pak pod tíhou ekonomických problémů povolíme. A je to naopak. Ukrajinci nám prostě ukazují, že Západ není v úpadku a že se dovede spojit.

Co je klíčem té houževnatosti a bojovnosti?

Klíčové bylo, jak se k tomu postavil prezident Volodymyr Zelenskyj. Že neutekl z bojiště. Kdyby se rozhodl odejít a vytvořit exilovou vládu, tak ta by za pár týdnů či měsíců byla nezajímavá. On v těch prvních dnech pro všechny Ukrajince prostě nastavil laťku. Ukázal jim, že mají cíl, za který stojí za to bojovat, a že když bude potřeba, tak se vybojuje. Projevuje se tím síla lídra, jinak si myslím, že by se válka vyvíjela úplně jinak.