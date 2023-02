Vy se možná o válku nezajímáte, ale válka se zajímá o vás. Tak zní výrok nejčastěji připisovaný ruskému revolucionáři Lvu Trockému. Na situaci, v níž jsme, se hodí dokonale. Politici to veřejně neříkají, protože nechtějí zbytečně strašit, případně jsou i takoví, kteří naopak straší tím, že nás ten či onen politik chce do války zatáhnout. Ale realita je jiná – ve válce s Ruskem už dávno jsme, ať se nám to líbí nebo ne.

Válka dávno nemá jen tu podobu, že proti sobě stojí dvě armády a střílí na sebe. V takovém konfliktu s Ruskem nejsme a doufejme(!) nikdy nebudeme. Pokud se mu ale chceme vyhnout, je potřeba, abychom vytrvali v té formě války, kterou s Ruskem už vedeme. Češi přitom patří k národům, které by pro to měly mít velké pochopení – my sami jsme se totiž v našich dějinách v takové situaci už ocitli. A byla pořádně bolestivá.