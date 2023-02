Zatímco my jsme se podvolili mnichovské dohodě a kapitulovali jsme, Ukrajinci bojují na život a na smrt. Jejich zemi se to v budoucnu stonásobně vrátí, zatímco my jsme si nechali prezidentem Edvardem Benešem zlomit páteř – taková tvrzení se občas objevují, vyslovil je třeba bezpečnostní expert Vlastislav Bříza v rozhovoru pro server CzechCrunch.

Jenže Ukrajinci let 2022 a 2023 a Čechoslováci roku 1938, to jsou naprosto nesrovnatelné případy. Ukrajina má podporu nejsilnějších zemí Západu včetně Spojených států, slibují jí pomoc až do konečného vítězství, dodávají jí těžké zbraně. Československo na tom bylo v roce 1938 přesně naopak. Velmoci se dohodly, že se musí podvolit a kapitulovat. Prostě očekávaly, že splní podmínky, které Německo, Itálie, Francie a Británie dohodly v Mnichově.