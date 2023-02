Americký prezident Joe Biden a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj pokládají věnce a drží chvíli ticha u pamětní zdi. Ta připomíná památku ukrajinských vojáků padlých od roku 2014, kdy Rusko anektovalo ukrajinský Krym a na východě Ukrajiny vypuklo Moskvou podporované povstání separatistů. To vše se odehrává v centru Kyjeva a zvukový doprovod tomu dávají sirény ohlašující letecký poplach. Tyto záběry oblétly světová média a byly důkazem, že šéf Bílého domu neohlášeně dorazil na Ukrajinu.

„Té temné noci před rokem se svět doslova připravoval na pád Kyjeva. Jako kdyby uběhla mnohem delší doba. O rok později Kyjev drží. A Ukrajina drží. Demokracie drží. Američané jsou s vámi a je s vámi i svět. Musím se přiznat, že Kyjev má zvláštní místo v mém srdci,“ vzpomínal Biden na okamžik, kdy mu Zelenskyj hned po začátku ruského útoku řekl, že neví, jestli s ním ještě bude někdy mluvit. Americký prezident také připomněl, že v ukrajinském hlavním městě byl předtím šestkrát jako viceprezident.

Podle Bidena byl ruský prezident Vladimir Putin přesvědčený, že Ukrajina je slabá a Západ je rozdělený. „Jenže se mýlil. Během posledního roku USA vytvořily koalici zemí od Atlantiku po Tichý oceán, abychom pomohli ubránit Ukrajinu pomocí bezprecedentní vojenské, ekonomické a humanitární podpory. A tato podpora trvá. Putin doufal, že jednota Západu dlouho nevydrží. Teď už nejspíš nedoufá a vlastně nevím, v co doufá. Každopádně dělá chyby,“ prohlásil Biden. „Čekají vás těžké dny, týdny a roky. Putinovým cílem je vymazat Ukrajinu z mapy světa,“ řekl Biden na společné tiskové konferenci se Zelenským.

Americký prezident prohlásil, že Washington bude podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak bude zapotřebí. Avizoval také další americkou vojenskou pomoc napadené zemi v hodnotě 500 milionů dolarů, kterou Washington oficiálně oznámí v úterý. USA už dříve Ukrajině poskytly pomoc za více než 50 miliard dolarů. Zelenskyj uvedl, že s Bidenem mluvili o „zbraních dlouhého doletu a o zbraních, jež mohou být Ukrajině ještě dodány, i když dříve dodány nebyly“.

Neupřesnil však žádné nové závazky. Podle agentury AP má nová pomoc obsahovat munici pro houfnice, protitankové střely nebo radary pro sledování vzdušného prostoru. Zřejmě v ní ale nejsou nové moderní zbraně. Stejně tak se to netýká možných dodávek letadel pro ukrajinskou armádu.

Kyjev už několik měsíců žádá o poskytnutí západních strojů, patrně amerických F-16. „Bude to podobné u tanků, kdy nejdříve všichni říkali, že to nejde, pak vznikla koalice zemí a najednou už první tanky jedou na Ukrajinu. Bude to tak i s letadly,“ prohlásil ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Podle něj politické rozhodnutí už v zásadě padlo a teď bude otázka, jakou technologickou platformu zvolit.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba uvedl, že Bidenova návštěva v Kyjevě byla jasným signálem Kremlu. „Říkáme těm v ruských bažinách: Nikdo se vás nebojí,“ napsal Kuleba na Facebooku.

V Rusku Bidenova přítomnost na Ukrajině vyvolala menší šok. Známá televizní propagandistka Olga Skabejevová například vysvětlovala, že ruské jednotky mohly Bidena zlikvidovat, ale že jeho nástupkyně, viceprezidentka Kamala Harrisová, by byla ještě horší. Nakonec se však ukázalo, že ruskou stranu Američané o Bidenově cestě informovali pár hodin předtím, jak řekl bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan. Bylo to prý z „dekonfliktních“ důvodů, tedy aby USA předešly střetu s Ruskem v případě, že by Bidenova návštěva země ve válečném stavu způsobila špatný odhad situace.