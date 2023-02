Západní politici často zdůrazňují, že o jednáních o míru na Ukrajině mohou rozhodnout jedině sami Ukrajinci. „Je to naprostý nesmysl. Když mluvím s činiteli v USA, Británii i na kontinentu, tak jasně říkají, že tato mantra pravdivá není,“ říká v rozhovoru s HN Mark Galeotti, jeden z nejuznávanějších světových odborníků na Rusko. Zdůrazňuje, že válka nakonec skončí mírovou dohodou s Ruskem, ohledně které bude mít velké slovo Západ. Ten by podle něj měl zároveň pokračovat v podpoře Ukrajiny. Protože pokud vydrží, nemá Rusko šanci.

Je reálné, že letos na Ukrajině nastane příměří?

Určitě ne v nejbližších měsících, to v žádném případě. Šance, že to bude letos, jsou maximálně padesát na padesát. Je to jen jiný způsob, jak vám říct, že prostě nevím.

Na čem závisí, jestli se to stane?

Na dění na frontě. Rusové se chystají k ofenzivě, ale tu připravují i Ukrajinci. Obě strany si teď myslí, že čas je na jejich straně. Ukrajinci jsou přesvědčeni, že čím víc svého území dobudou zpět, tím větší je šance, že tak Putina přinutí k nějaké důvěryhodné mírové nabídce. Sám Putin podle mě nečeká, že by tuto válku mohl vyhrát na bojišti. Jeho záměrem je vydržet déle než Ukrajina a především déle než Západ. Takže z jeho pohledu platí, že čím delší dobu válka potrvá, tím větší je pravděpodobnost, že Západ už nebude ochoten Ukrajinu podporovat. Kvůli tomu je zásadní, jestli Rusové nebo Ukrajinci dokážou na jaře a v létě dosáhnout podstatných vítězství.