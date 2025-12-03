Když se funkce šéfky společné zahraniční politiky zemí Evropské unie ujímala začátkem loňského prosince Kaja Kallasová, v Česku panovalo málem nadšení. Tvůrci české zahraniční politiky byli velmi spokojení s tím, že jde o zástupce regionu střední a východní Evropy – Kallasová v té době byla premiérkou Estonska. A Praze vyhovovala její jasná podpora Ukrajině a velmi tvrdý postoj vůči Rusku. Čeští vysoce postavení diplomaté taky byli rádi, že skončil Kallasové předchůdce Josep Borrell, kterému řada z nich v soukromých rozhovorech přezdívala „tragéd“ – popuzoval je například jeho často kritický postoj k Izraeli.
Jenže rok po nástupu Kallasové panuje z jejího výkonu rozčarování, a to i v Praze. „Nemá žádnou linku na Spojené státy. To je kolosální selhání, americký ministr zahraničí Marco Rubio se jí vysmál,“ řekl HN vysoce postavený český diplomat. Poukazuje tak na skutečnost, že Rubio se s Kallasovou odmítá sejít.
Co se dočtete dál
- Jaký postup k Rusku Kallasová zvolila a proč se tím připravila o relevanci.
- V čem nemá žádný vliv na budoucnost války na Ukrajině.
- Jak její působení hodnotí odborníci.
