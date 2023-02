Koalice zažije ve sněmovně peklo, pravil Andrej Babiš. Vyvolává to řadu zajímavých asociací. Například, jestli si sám sebe představuje jako Belzebuba a Havlíčka se Schillerovou jako démony a zdali by ho za to pražské Jezulátko, které podle vlastního tvrzení nosí v kapse, pochválilo.

Ale Andrej Babiš si podobné otázky neklade a jde rovnou na věc – tak, jak se to právě hodí. Takže svoje obstrukční peklo otevírá už dnes. My si ale můžeme položit otázku, zda je to v pořádku.