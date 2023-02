Hokejová sezona začíná zkraje podzimu. Ta příští by v české metropoli měla nabídnout novou ledovou plochu. Praha dlouhodobě trpí jejich nedostatkem a z množiny tradičních míst, jako jsou zimní stadiony Kobra, Hvězda, Letňany či Eden, navíc nedávno ubyla smíchovská Nikolajka. Majitelé ji zavřeli kvůli havarijnímu stavu strojovny i skokovému nárůstu cen energií.

A právě v Praze 5, jen pár kilometrů západně od Nikolajky, by letos měl být uveden do provozu nový zimní stadion. Vyroste přes ulici naproti obchodnímu centru Nové Butovice. Zatím půjde o přechodné řešení – vznikne plechová hala se zázemím z montovaných buněk. S využitím nejmodernějších technologií pro tvorbu ledové plochy a rekuperaci vzduchu by stavba měla přijít zhruba na 40 milionů korun.