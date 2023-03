U vchodu do firemního sídla Bohemia Interactive v Mníšku pod Brdy stojí funkční tank T-72. „Přemýšlel jsem, jestli ho nepošleme na Ukrajinu, ale je odzbrojený, tak by jim v tomto stavu asi moc nepomohl. Navíc tank, kterému nikdo neřekne jinak než Edita, přirostl našim zaměstnancům k srdci. V Mníšku je to s nadsázkou náš domácí mazlíček,“ říká Slavomír Pavlíček, spolumajitel herního studia, o válečném stroji, který je jinak v provozuschopném stavu. Minimálně jednou za dva roky se vydá na projížďku, což vždycky vzbudí pozornost blízkého okolí a také si za tři hodiny ježdění vezme 400 litrů nafty.

Zbývá vám ještě 95 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se