Až se jednou bude psát kapitola průmyslové historie spojené s ruskou agresí vůči Ukrajině, zásadní místo v ní nepochybně bude mít 3D tisk. Ten vešel v Česku ve známost díky firmě Josefa Průši a díky pomoci dobrovolníků během covidové pandemie, kdy vyráběli štíty a další pomůcky pro zdravotníky v době, kdy jich byl nedostatek.

Ale to, co se děje s 3D tiskem v souvislosti s pomocí Ukrajině, je spíš součást širšího trendu nové industrializace Evropy, která se musí opět naučit vyrábět – a to zejména pomocí nejmodernějších metod, mezi něž patří právě průmyslový 3D tisk. Příkladem budiž třeba donedávna tajný program Kindred britské vlády na pomoc Ukrajině. Ten má za úkol rychle vyvinout a hlavně vyrobit co nejvíce různých bezpilotních prostředků, tedy dronů, kterých se ve válce spotřebuje obrovské množství. Jedna z pěti firem, které se programu účastní, britský QinetiQ, nabídla k rychlému zavedení sebevražedný dron, který je do velké míry vyrobený právě metodou 3D tisku.